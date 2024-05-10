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Ada'ya geri dönüyor

Galatasaray’da sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Fildişili yıldızın Premier Lig’e dönme kararı aldığı öğrenildi. Zaha’nın menajerinin İngiltere’ye giderek West Ham ve Aston Villa ile görüştüğü belirlendi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
Ada’ya geri dönüyor

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Galatasaray'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. 31 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda Cimbom'dan ayrılmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

İKİ KULÜP ONU İSTİYOR
Son gelen haberlere göre; tecrübeli oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile Aston Villa yakından ilgileniyor. Zaha'nın menajerinin de şu anda Ada'da bulunduğu ve transferle ilgili görüşmelere başladığı öğrenildi. İlk 11'de düzenli olarak şans bulamayan Zaha'nın kariyerine yeniden İngiltere'de devam etmeyi çok istediği öğrenildi. Zaha, transfer süreci olgunlaştıktan sonra Galatasaray ile de görüşme yaparak, Cimbom'a veda etmeyi düşünüyor.

15 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Wilfried Zaha, 10 gole imza atarken 5 de asist katkısı verdi. Galatasaray'a Crystal Palace ekibinden transfer edilen Zaha'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor. En güncel verilere göre; 14 milyon Euro değer biçilen futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekipte senelik 4 milyon 350 bin Euro net gelir elde ediyor. Ayrıca Galatasaray Kulübü, beklentilerin altında kalan Zaha'ya 2.3 milyon Euro da imza ücreti ödedi.

BURUK İLE ANLAŞAMADI
İngiltere'ye dönmek isteyen Wilfried Zaha'nın, teknik direktör Okan Buruk ile de sezon içinde yıldızı bir türlü barışmadı. Yıldız oyuncu ilk 11'de düzenli olarak yer almaması sebebiyle teknik ekibe tepki göstermişti. Zaha, sakatlıklar nedeniyle 12 maçı kaçırdı.

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