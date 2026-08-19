Annesini çekiştirirken sahnede yakalandı! Stüdyoda buz gibi esen dedikodu anı
Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da heyecan dolu anlar yaşandı. Arkasından konuştuğu annesini bir anda sahnede gören Mesut şoke olurken, ailenin ekrandaki sımsıcak tablosu stüdyodaki diğer yarışmacıları hıçkırıklara boğdu.
Hızlı Özet Göster
- Mesut Çiftçi, yarışmanın başında 5 milyon lira kazanmayı hedeflediğini açıkladı.
- Mesut, 7 numaralı kutusunda 2 milyon lira olduğuna inanarak rahat tavırlarını sürdürdü.
- Yarışma sırasında Mesut ve Feyzanur arasında tatlı bir atışma yaşandı.
- Mesut'un ailesi stüdyoya gelerek ona destek verdi, duygusal anlar yaşandı.
- Mesut, ailesinin desteğiyle yarışmaya devam ederken 5 milyon lira hedefini koruyor.
"Bugün 5 milyonu alır gideriz buradan." Mesut Çiftçi, daha yarışmanın başında hedefini böyle açıkladı.
7 numaralı kutusunun içinde 2 milyon lira olduğuna inanan Mesut'un rahat tavırları, kısa sürede gecenin havasını değiştirdi.
Ancak kutular açıldıkça işin rengi değişmeye, stüdyodaki kahkahaların arasına büyük ödül hesabı karışmaya başladı.
7 NUMARALI KUTUSUNA GÜVENİ TAM
Mesut'un yarışmaya gelirken kafasında net bir rakam vardı.
Bu rahatlık tesadüf değildi. Mesut, hayatı boyunca fazla dert etmeyen biri olduğunu anlatırken kendi yaşam kuralını da açıkça ortaya koydu.
"Bu dünyaya bir kere geliyoruz. Mutlu olmak bence en güzeli."
Yemeyi, içmeyi, eğlenmeyi sevdiğini söyleyen Mesut'un arkadaşları da ona sık sık "Sen gamsızsın, sen yaşlanmazsın" diyormuş.
Mesut'un buna verecek cevabı da hazırdı.
"BİZİM AİLEDE 104 YAŞ ERKEN SAYILIYOR"
Sohbet bir anda Mesut'un ailesine uzandı.
Esra Erol'un şaşkınlığı karşısında Mesut, kendisini dedesine benzettiklerini söyleyip hedefi yükseltti:
"110'a kadar yolu var."
Eşi ise Mesut'un bu enerjisine çoktan teslim olmuştu. Mesut'un anlattığına göre eşinin ona söylediği cümle oldukça netti:
"Sen beni gömersin, ondan sonra yaşamaya devam edersin."
Stüdyoda kahkahalar yükselirken Mesut'un yarışmadaki görüntüsü de giderek netleşiyordu. Karşılarında kutu açtırırken bile eğlenmeyi bilen, risk hesabı yaparken espri yapmayı bırakmayan bir yarışmacı vardı.
"ÇAKMA KARSLI" ATIŞMASI STÜDYOYU KARIŞTIRDI
Kutular açılmaya başladığında Mesut'un karşısına bu kez Feyzanur çıktı.
İkili arasındaki kutu hesabı kısa sürede tatlı bir atışmaya dönüştü. Feyzanur'un Mesut'a "Sen Karslı değilsin, çakma Karslısın" demesiyle stüdyoda kahkahalar yükseldi.
Mesut da geri adım atmadı.
Ancak şakalaşmanın altında ciddi bir hesap vardı. Düşük rakamları bulmak isteyen Mesut, daha önce doğru çıkan tahminlerin peşinden körü körüne gitmek istemiyordu.
Bir kutuda düşük rakamı yakalamış olmak, ikinci kez aynı şansın geleceği anlamına gelmiyordu.
Mesut eğleniyordu ama oyunu da okuyordu.
ANNESİNİ ANLATIRKEN KARŞISINDA BULDU
Gecenin en renkli anlarından biri ise hiç beklenmedik bir anda geldi.
Mesut annesinin evde çok konuştuğunu anlatmaya başlamıştı.
Tam bu sırada ailesi stüdyoya girdi.
Mesut'un annesi Rukiye Çiftçi, babası Menderes Çiftçi ve kardeşi Muhammed'i karşısında görünce konu bir anda değişti.
Esra Erol, Rukiye Hanım'a oğlunun birkaç saniye önce kendisi hakkında söylediklerini aktardı.
Rukiye Hanım'ın cevabı gecenin en net cümlelerinden biri oldu:
"Gerekirse konuşuruz, gerekmezse konuşmayız."
Mesut ise hemen babasına dönüp destek aradı.
Stüdyodaki kahkahaların ardından bu kez daha duygusal bir hava oluştu.Var Mısın Yok Musun’da sürpriz! Mesut yarışırken ailesi stüdyoya geldi
BABASINDAN MESUT'A: "OLMASA DA CANI SAĞ OLSUN"
35 yıldır evli olan Rukiye ve Menderes Çiftçi, oğullarına destek için stüdyodaydı.
Baba Menderes Çiftçi'nin yaklaşımı Mesut'un iddiasından biraz farklıydı.
Oğlunun kazanmasını istediğini söyledi ancak ardından, "Olmasa da benim Mesut'umun canı sağ olsun. Bu bir yarışmadır" dedi.
Mesut'un cevabı ise hiç gecikmedi:
"Ama biz alalım."
Bir tarafta her sonuca hazır bir baba, diğer tarafta yarışmaya 5 milyon hedefiyle gelen Mesut...
Gecenin havası tam da bu iki duygu arasında gidip gelmeye başladı.
AİLE TABLOSU GÖZDE'Yİ AĞLATTI
Mesut'un ailesinin yan yana durduğu anlar Gözde'yi de etkiledi.
25 yaşındaki Gözde, aile kavramının kendisi için çok önemli olduğunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Mesut'u da ilk programdan bu yana sevdiğini söyleyen Gözde, onun neşesine ve kalbine ayrı bir parantez açtı.
Aile stüdyodan ayrılırken Esra Erol'un dikkatini ise başka bir ayrıntı çekmişti.
Mesut'un o bitmeyen neşesinin kaynağı sanki karşısında duruyordu.
Babası Menderes Bey de konuşurken sık sık gülüyor, oğluyla neredeyse aynı enerjiyi taşıyordu.
"Biz hep böyleyiz" diyen Menderes Bey, Mesut'un karakterinin aileden geldiğini tek cümlede özetledi.
ŞİMDİ HER KUTU DAHA DA ÖNEMLİ
Ailesinin desteğini arkasına alan Mesut için yarışma kaldığı yerden devam ediyor.
Başlangıçta söylediği rakamlar hala akıllarda:
Kendi kutusunda 2 milyon lira olduğuna inanıyor.
Masadan ise 5 milyon lirayla kalkmak istiyor.
Fakat Var Mısın Yok Musun'da birkaç kutu bütün tabloyu değiştirmeye yetiyor. Mesut'un neşesi şimdilik yerinde, iddiası da aynı.
975 BİN LİRALIK TEKLİF GELİNCE MASA İKİYE BÖLÜNDÜ
Risk büyüktü ama ödül de öyle.
İhsan, kendi yerinde olsa devam edeceğini söylerken 975 bin TL'nin de göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir para olduğunu hatırlattı.
Esra Erol stüdyoya dönüp devam etmek isteyenleri sorduğunda masanın önemli bir bölümü Mesut'a "Git" diyordu.
Mesut ise hala aynı yere bakıyordu:
"Bunda 5 milyon var ya."
BABASI "AL" DEDİ, EŞİ DE AYNI FİKİRDEYDİ
Mesut'un ailesinde ise hesap daha temkinliydi.
Babası Menderes Çiftçi, önlerindeki 975 bin TL'nin artık "hazır para" olduğunu söyledi. Bundan sonra açılacak yanlış bir kutunun 5 milyonluk ihtimali bir anda ortadan kaldırabileceğini hatırlattı.
Mesut babasının hesabını dinledikten sonra gülerek, "Helal olsun baba" dedi.
Kardeşi Muhammed ise devam edilmesi halinde hangi kutuların açılacağını Mesut'la birlikte değerlendirdi. Mesut, 2 numaralı kutuyu sona bırakmaya kararlıydı.
Son sözü söylemesi için gözler bu kez eşine çevrildi.
Mesut, "Ne diyorsun hatun?" diye sordu.
Tuğçe'nin cevabı kısa oldu:
"Almalısın."
Artık Mesut'un önünde iki yol vardı. Ya 975 bin TL'yi alıp gecenin en kritik riskinden vazgeçecek ya da kendi kutusuna güvenip milyonların peşinden gidecekti.
"KUTUMDA KIRMIZI OLDUĞUNA EMİNİM"
Esra Erol sonunda o soruyu sordu.
Banka, Mesut'un 7 numaralı kutusunu 975 bin TL'ye satın almak istiyordu.
Stüdyoda sesler kesildi.
Mesut uzun süre düşündü. Normal şartlarda devam edeceğini söyledi. Çünkü kutusunda hala 5 milyon ya da 1 milyon olduğuna inanıyordu.
"Kırmızı olduğuna eminim. Öyle hissediyorum" dedi.
Ama önündeki rakam da küçümsenecek gibi değildi.
Mesut'un tek ukdesi teklifin biraz daha yüksek olmamasıydı:
"1 milyon olsaydı tadından yenmezdi."
Bir süre daha düşündü.
Ardından kararını verdi.
"Varım!"
Kırmızı butona bastığı anda ekranda Mesut'un kazandığı ödül belirdi:
975.000 TL.
ASIL SÜRPRİZ KUTU AÇILDIĞINDA GELDİ
Mesut parayı aldı ama gecenin en büyük merakı henüz bitmemişti.
Çünkü şimdi herkes aynı şeyi bilmek istiyordu:
Mesut 7 numaralı kutusunu bankaya gerçekten iyi bir fiyata mı satmıştı?
Yarışma devam ettirilerek ihtimaller tek tek görüldü. 5 milyon ve 1 milyon TL oyundan çıktı. Bankanın sonraki teklifi ise 175 bin TL'ye kadar geriledi.
Mesut ise bütün bunlara rağmen kutusuna güvenmeye devam etti.
Son tahmini artık 500 bin TL'ydi.
Esra Erol 7 numaralı kutuyu yavaşça açtı.
Böylece geceye "5 milyonu alır gideriz" diyerek başlayan Mesut Çiftçi, büyük ödülü bulamasa da kritik anda verdiği kararla Var Mısın Yok Musun'dan 975 bin TL kazanarak ayrıldı.
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