Annesini çekiştirirken sahnede yakalandı! Stüdyoda buz gibi esen dedikodu anı

Mesut eğleniyordu ama oyunu da okuyordu.

Bir kutuda düşük rakamı yakalamış olmak, ikinci kez aynı şansın geleceği anlamına gelmiyordu.

Ancak şakalaşmanın altında ciddi bir hesap vardı. Düşük rakamları bulmak isteyen Mesut, daha önce doğru çıkan tahminlerin peşinden körü körüne gitmek istemiyordu.

İkili arasındaki kutu hesabı kısa sürede tatlı bir atışmaya dönüştü. Feyzanur'un Mesut'a "Sen Karslı değilsin, çakma Karslısın" demesiyle stüdyoda kahkahalar yükseldi.

Kutular açılmaya başladığında Mesut'un karşısına bu kez Feyzanur çıktı.

Stüdyodaki kahkahaların ardından bu kez daha duygusal bir hava oluştu.

Rukiye Hanım'ın cevabı gecenin en net cümlelerinden biri oldu:

Esra Erol, Rukiye Hanım'a oğlunun birkaç saniye önce kendisi hakkında söylediklerini aktardı.

Mesut'un annesi Rukiye Çiftçi, babası Menderes Çiftçi ve kardeşi Muhammed'i karşısında görünce konu bir anda değişti.

Gecenin en renkli anlarından biri ise hiç beklenmedik bir anda geldi.

BABASINDAN MESUT'A: "OLMASA DA CANI SAĞ OLSUN"

35 yıldır evli olan Rukiye ve Menderes Çiftçi, oğullarına destek için stüdyodaydı.

Baba Menderes Çiftçi'nin yaklaşımı Mesut'un iddiasından biraz farklıydı.

Oğlunun kazanmasını istediğini söyledi ancak ardından, "Olmasa da benim Mesut'umun canı sağ olsun. Bu bir yarışmadır" dedi.

Mesut'un cevabı ise hiç gecikmedi:

"Ama biz alalım."

Bir tarafta her sonuca hazır bir baba, diğer tarafta yarışmaya 5 milyon hedefiyle gelen Mesut...

Gecenin havası tam da bu iki duygu arasında gidip gelmeye başladı.