Parayı eve yatırıyor

Melisa Döngel, önceki gün bir markanın Etiler'deki lansmanına katıldı. Gazetecilerin, "Yatırım yapar mısınız?" sorusuna Döngel, "Menajerimin ve bazı kişilerin yardımıyla gayrimenkul yatırımı yapıyorum diyebilirim. Elimden geldiğince yatırım yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan güzel oyuncunun İstanbul ve İzmir'de birçok gayrimenkulü olduğu iddia ediliyor.

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Aşk hayatıyla ilgili ise Döngel, "Mesleğimizden ötürü bazı alanları secret yaşamak zorundayız ama bir kişi olsa elinden tutup karşınıza çıkarsam ve en azından o alanda rahat yaşamak ne güzel olurdu. Bu dönem bunu istiyorum ama doğru kişiyi bulamıyorum" ifadelerini kullandı.