Kartal varsa biz yokuz

Sezona müthiş bir başlangıç yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yıldız oyuncular arasındaki gerilimde yeni bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği gibi Kartal ile yıldız oyuncular arasındaki iletişim son haftalarda iyice azalmıştı.

KRİTİK TARİH 22 NİSAN

Fenerbahçe'de 22 Nisan'da oynanan Sivasspor maçından sonra Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre 4 yıldızın, Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçtan sonra Sportif Direktör Mario Branco ile toplantı yaptıkları belirtildi. Takımın ağır toplarının deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ı Branco'ya ve yönetime şikayet ettikleri öne sürüldü.

KARTAL'I İSTEMİYORLAR

Yıldız oyuncuların bu görüşmede, "İsmail Kartal seneye takımda kalırsa biz yokuz" dedikleri ve şikayetlerini dile getirdikleri belirlendi. 4 oyuncu daha sonra başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi ve aynı cümleleri dile getirdi. Bu yüzden de Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ve yıldız isimler arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.