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Kartal varsa biz yokuz

İddiaya göre Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski, Sivas maçı sonrası Kartal’ı Branco ve Koç’a şikayet etti. 4 yıldız“, Seneye İsmail Kartal varsa biz yokuz” dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 07:00
Kartal varsa biz yokuz

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Sezona müthiş bir başlangıç yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yıldız oyuncular arasındaki gerilimde yeni bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği gibi Kartal ile yıldız oyuncular arasındaki iletişim son haftalarda iyice azalmıştı.

KRİTİK TARİH 22 NİSAN
Fenerbahçe'de 22 Nisan'da oynanan Sivasspor maçından sonra Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre 4 yıldızın, Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçtan sonra Sportif Direktör Mario Branco ile toplantı yaptıkları belirtildi. Takımın ağır toplarının deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ı Branco'ya ve yönetime şikayet ettikleri öne sürüldü.

KARTAL'I İSTEMİYORLAR
Yıldız oyuncuların bu görüşmede, "İsmail Kartal seneye takımda kalırsa biz yokuz" dedikleri ve şikayetlerini dile getirdikleri belirlendi. 4 oyuncu daha sonra başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi ve aynı cümleleri dile getirdi. Bu yüzden de Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ve yıldız isimler arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

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