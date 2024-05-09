Borsa ve altın kazandırdı

Nisan'da aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.17, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 3.59 ile BIST 100 endeksinde oldu. Yİ-ÜFE ile külçe altın yüzde 1.37 getiri sağlarken, dolar yüzde 2.55 ve euro yüzde 3.87 yatırımcısına kaybettirdi. Nisan'da TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 1.78 kazandırırken, dolar yüzde 2.15 ve euro yüzde 3.48 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile yüzde 10.31, TÜFE ile ise yüzde 10.8 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.6 oranlarıyla en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 23.85, euro yüzde 5.04 ve dolar yüzde 7.4 oranlarında kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yatırımcısına yüzde 13.54 getiri sağlarken, dolar yüzde 1.54, euro yüzde 3.7 kaybettirdi.



ENDEKS ZİRVEDEN DÖNDÜ

BIST 100 endeksi, önceki gün rekor kapanış gerçekleştirmesinin ardından dün de yükselişle başladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi 10.383,25 puana taşıdı. Böylece yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 38 yükselen BIST 100 endeksi, kapanışı ise yüzde 0.86 kayıpla 10.247 puandan yaptı.