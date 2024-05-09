81 ilde 81 orman

Türkiye İş Bankası'nın 100. yılına özel olarak 2008-2017 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen '81 İlde 81 Orman' projesi yeniden hayata geçiyor. Projede 81 ilde 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturulacak. Projenin yeni dönemi bir toplantıyla duyuruldu.



TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir'in de katıldığı toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Samsun ve Erzincan'dan başlayacağız, 81 ilimize ulaşacağız" diye konuştu. Karbon nötr olma hedefini 2026'ya çektiklerini aktaran Aran, "Paris İklim Anlaşması'na attığımız imzanın hakkını verebilecek ülkeyiz" dedi.

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