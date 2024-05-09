1 milyarlık hüsran

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, son haftalardaki performansıyla eleştiriliyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği milli oyuncunun, maaşıyla birlikte 4 yıllık maliyeti 29 milyon Euro.

12 MAÇ KAÇIRDI

Toplam maliyeti 1 milyar lira olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, son 11 maçta sadece 1 gol attı. Asist katkısı da olmadı. Sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada boy gösteren Cengiz Ünder, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

63 DAKİKA OYNADI

2019 yılında piyasa değeri 35 milyon Euro olan yıldız futbolcu, 3 yıl içinde büyük düşüş yaşadı ve değeri 16 milyon Euro'ya kadar indi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de son 6 haftada sadece 63 dakika sahada kalabildi.