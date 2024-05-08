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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, A.Gücü'nü eleyerek finale çıktı

0-0’ın rövanşında dolu tribünler önünde zorlu maça çıkan Kara Kartal, 70’te Ernest Muçi’nin golüyle finale uçtu. Siyah-Beyazlılar 17. kez finale çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, A.Gücü’nü eleyerek finale çıktı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, 0-0'ın rövanşında Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale kaldı. 21'de Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 29'da Muçi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı. 31'de Muçi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top sol kale direğinin dibinden auta gitti. 40'ta Flips'in sağdan vuruşunda top yakın kale direğinin yanından auta gitti. 44'te Semih'in vuruşunda kaleci Ertaç tekrar topu uzaklaştırdı.

HATA PAHALIYA PATLADI
50. dakikada Chatzigiovanis'in yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 55. dakikada Salih Uçan'ın kaptırdığı topun ardından Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahasında Bassogog'un sol ayakla yerden plase vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı güçlükle çıkarırken ardından savunma topu uzaklaştırdı. 70. dakikasında savunmadan topla çıkmaya çalışan Ankaragücü'nde kaleci Ertaç topu Tolga Ciğerci'ye attı. Tolga'nın ayağı kayıp düşünce attığı pas Muçi'ye gitti. Muçi sert vurdu: 1-0.

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