Semih, Musrati ve Salih sakatlandı

Beşiktaş'ın bu sezonki göz bebeği Semih Kılıçsoy, kulüp tarihinin en pahalı transferi Al-Musrati ile orta saha oyuncusu Salih Uçan, Ankaragücü maçında sakatlık yaşadı. İlk 45 dakikada Beşiktaş'ın hemen hemen tüm ataklarında payı bulunan Semih ikinci yarıya başlayamadı. 18 yaşındaki futbolcunun aldığı darbeler nedeniyle ağrı hissettiği ve oyundan alındığı ifade edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonda yerde kalan ve bir süre kalkamayan Al-Musrati'nin de sakatlık yaşadığı belirtildi. İkinci yarıda ise Salih Uçan bir pozisyonun ardından sekmeye başladı. Tecrübeli orta saha da 78. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.