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Semih, Musrati ve Salih sakatlandı

11’de başlayan Semih ile Musrati, devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Salih Uçan ise 78. dakikada kenara geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Semih, Musrati ve Salih sakatlandı

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Beşiktaş'ın bu sezonki göz bebeği Semih Kılıçsoy, kulüp tarihinin en pahalı transferi Al-Musrati ile orta saha oyuncusu Salih Uçan, Ankaragücü maçında sakatlık yaşadı. İlk 45 dakikada Beşiktaş'ın hemen hemen tüm ataklarında payı bulunan Semih ikinci yarıya başlayamadı. 18 yaşındaki futbolcunun aldığı darbeler nedeniyle ağrı hissettiği ve oyundan alındığı ifade edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonda yerde kalan ve bir süre kalkamayan Al-Musrati'nin de sakatlık yaşadığı belirtildi. İkinci yarıda ise Salih Uçan bir pozisyonun ardından sekmeye başladı. Tecrübeli orta saha da 78. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

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