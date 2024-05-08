Ruh gitti takım bitti

Fenerbahçe sezona fırtına gibi başlamış ve üst üste galibiyetler alarak şampiyonluk mesajı vermişti. Sarı-Lacivertliler son haftalarda ise puan kayıpları yaşayarak Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Fenerbahçe'de yaşanan düşüşün perde arkasını TAKVİM araladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sezon başından itibaren takımın ağabeyleri ile ortak kararlar alıyordu. Onları dinliyor ve önerilerini de dikkate alıyordu.

Dzeko, Tadic ve Fred gibi isimler de bu durumdan oldukça memnundu. Ancak son dönemde işler değişti. İsmail Kartal'ın yakın çevresi tecrübeli teknik adama, "Yıldız oyunculara her şeyi danışmana gerek yok. Artık kararlarını sen al. Tek başına da her şeyi yönetebilirsin" dedi. Bu konuşmalar sonrasında İsmail Kartal, takımın ağabeyleriyle iletişimi kesti. Bu durum sonrasında Dzeko, Tadic ve Fred gibi isimler büyük rahatsızlık duydu. Takım içindeki kolej havası bir anda bozuldu. Oyuncular arasında da tartışmalar başladı. Yaklaşık 2 aydır Samandıra'da esen soğuk rüzgarlar kötü sonuçları da beraberinde getirdi. Fenerbahçe hedeflerinden tek tek uzaklaştı.