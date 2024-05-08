Kod adı: 19.05

Ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider giren Galatasaray'da gözler Karagümrük maçına çevirildi. Sarı-Kırmızılı takım 12 Mayıs'ta deplasmanda oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan ederse TFF'den bir talepte bulunacak. Aslan, bu hafta şampiyon olması halinde Federasyondan Süper Kupa ve lig kupasını 19 Mayıs'ta sahasında oynanacağı Fenerbahçe maçına getirilmesini isteyecek. Cimbom bu isteği gerçekleşirse ezeli rakibi önünde ve kuruluş yıl dönümünde ilk kez 2 kupayı aynı anda kaldırmayı başaracak.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANACAK

Ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın bu hafta mutlu sona ulaşması halinde Fenerbahçe derbisinde 5. yıldız logolu tişörtlerle çıkacağı ifade ediliyor. Ayrıca 19 Mayıs'taki derbide taraftarların da muhteşem bir koreografi hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı takmın bu hafta şampiyon olması halinde derbide oluşacak atmosfer ve kupaların stada getirilip getirilmeyeceği merak konusu.

10 DAKİKADA TÜKENDİ

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 30'unu açtıklarını belirttiği maç biletlerine Galatasaraylı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Dün 930 TL'den satışa çıkan 22 bin 560 bilet 10 dakika içinde tükendi. Galatasaraylı taraftarlar 12 Mayıs Pazar günü oynanacak maçta takımlarının itici gücü olacak.

DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKABİLİR

Galatasaray, bu hafta deplasmanda Karagümrük4ü mağlup eder, Fenerbahçe'de Kayserispor'a puan kaybederse Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek.