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Pendik'ten kritik zafer

Ateş hattındaki Pendik, Antalya’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
Pendik’ten kritik zafer

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Süper Lig'de ateş hattındaki Pendikspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı. 11. dakikada Emre Uzun'un şutunda Ndiaye'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını işaret etti. 13'te penaltı atışını kullanan Buksa, kaleci Erdem Canpolat'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

HALİL AKBUNAR MAÇI ALDI
15'te Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasına yükselen Erencan Yardımcı'nın kafayla şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kale alanı soluna seken topla buluşan Thiam, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1. 45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

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