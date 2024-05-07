’Ped’ doğrusu

Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programına katılarak yaptığı 'regl' yorumuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, regl dönemini normalleştirme çağrısında bulundu. Özel hayatıyla bir süredir gündemde olan ve Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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Düvenci sözlerinin devamında ise "Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Çünkü bazen istemediğimiz gün regl olabiliyoruz. Kadın arkadaşın sana 'Ped var mı?' diye sorabilsin" önerisinde bulundu. Bu sözler sosyal medyada da gündeme geldi. Eski manken Ebru Şancı bu yorumu görünce kendini tutamadı. Şancı bu sözleri görünce "Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması!" diyerek dikkat çekti.