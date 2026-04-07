Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirerek soruşturma başlattı.

Çatışmada bir polis yaralandı ve üç kişi etkisiz hale getirildi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı



Bakan Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."