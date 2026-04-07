CANLI YAYIN
Geri

İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri: 2 polis yaralandı 3 kişi etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki polisin yaralandığı yaşanan çatışmada üç kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu bina önünde silahlı çatışma meydana geldi.
  • Çatışmada iki polis yaralandı ve üç kişi etkisiz hale getirildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirerek soruşturma başlattı.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.
  • Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.

AHaber CANLI YAYIN

BİR POLİS YARALANDI ÜÇ KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Etkisiz hale getirilen saldırgan (Görseller DHA'dan alınmıştır.)

İki polisin yaralandığı yaşanan çatışmada üç kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma kamerada



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı

Bakan Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

