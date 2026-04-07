İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.
BİR POLİS YARALANDI ÜÇ KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İki polisin yaralandığı yaşanan çatışmada üç kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma kamerada
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.
Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."