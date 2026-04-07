Kira geliri vergisinde beyanname ve ilk taksit dönemi geride kalırken, sıra emlak vergisine geldi. Ev sahiplerinin 1 Haziran'a kadar emlak vergisinin ilk taksitini yatırması gerekiyor. Emeklilere, ev kadınlarına ve işsizlere belli şartları sağlamaları halinde muafiyet imkanı bulunuyor.

İşte 15 soruda muafiyet...

Kimler muafiyet kapsamında?



En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf.

Milyonlarca ev sahibi için kira geliri vergisi maratonunun ardından şimdi de emlak vergisi mesaisi başladı. Yılın ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran olarak belirlenirken; emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler için ʺsıfır oranlıʺ vergi avantajı güncelliğini koruyor.



Çalışan emekliler yararlanır mı?



Emekli olanların muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamıyor.Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye giriyor. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 330 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamıyor.