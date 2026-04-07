CANLI YAYIN
Geri

Emekliler ödemeyecek: 15 soruda emlak vergisi muafiyeti rehberi

Emlak vergisinde ilk taksit dönemi başladı. Emekliler, dul ve yetimler, ev kadınları ve işsizler bazı şartları sağlamaları halinde vergiden muaf. Peki muafiyet için hangi şartlar gerekiyor? İşte detayları...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kira geliri vergisinde beyanname ve ilk taksit dönemi geride kalırken, sıra emlak vergisine geldi. Ev sahiplerinin 1 Haziran'a kadar emlak vergisinin ilk taksitini yatırması gerekiyor. Emeklilere, ev kadınlarına ve işsizlere belli şartları sağlamaları halinde muafiyet imkanı bulunuyor.
İşte 15 soruda muafiyet...

Kimler muafiyet kapsamında?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf.

Milyonlarca ev sahibi için kira geliri vergisi maratonunun ardından şimdi de emlak vergisi mesaisi başladı. Yılın ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran olarak belirlenirken; emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler için ʺsıfır oranlıʺ vergi avantajı güncelliğini koruyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, İHA ve AA'ya aittir.)

Çalışan emekliler yararlanır mı?

Emekli olanların muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamıyor.Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye giriyor. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 330 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamıyor.

Dul, yetim aylığı bağlananlar da muaf mı?

Bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunmaması halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

Yazlıklar muafiyet kapsamında mı?

Yılın bir döneminde oturulan yazlıklar muafiyet kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek yazlık için muafiyet söz konusu.

Emekli çiftler ayrı evleri için muafiyetten yararlanır mı?

Eğer çift, kocaya ait evde oturuyor, kadına ait ev kirada ise sadece kocaya ait ev için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Kadına ait ev kirada değil ise iki ev için de muafiyet uygulanıyor.

Konutta oturmak şart mı?

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.

Hisseli evde metrekare sınırı nasıl uygulanıyor?

200 metrekareyi aşan evdeki hisse payı 200 metrekareden az olsa bile muafiyet uygulanmıyor.

İki evde hissesi olan muafiyetten yararlanır mı?

Birden fazla meskende hisseye sahip olanların muafiyetten yararlanma hakkı bulunmuyor.

Yurt dışından emekli olanlara muafiyet var mı?

Vergi muafiyetinden sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödüyor.

Yeni ev için vergi verilir mi?

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi vermiyor. Yalnızca belediyeye bildirim yapıyor. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2027'de başlayacak.



SON TARİH 1 HAZİRAN

Muafiyet nasıl uygulanıyor?

Vergi muafiyetinden yararlanmak için bağlı bulunulan belediyeye başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru sırasında emeklilerden 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form'u doldurarak imzalaması isteniyor.

Muaf olmasına karşın ödeme yapana iade imkanı var mı?

Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı bulunuyor. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödenen fazla vergiler geri alınabiliyor.

Bunun için o dönemlerde de şartların taşındığını gösteren belgelerle belediyeye başvurmak gerekiyor.

Ödemeler ne zaman yapılmalı?

Emlak vergisi yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksitin son günü 31 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için, vergi 1 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek.

Geliri olmayan ev hanımı, eşinin çalışması halinde muaf tutulur mu?

Hiçbir geliri olmayan mükelleflerin eş ve çocuklarının gelir veya meskene sahip olması durumu, indirimli vergi uygulamasına engel teşkil etmiyor. Bu nedenle diğer şartları sağlamaları halinde vergi muafiyetinden yararlanabiliyorlar.


