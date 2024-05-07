Oğlunun adını da Kuaresma Azad koymuştu: Diyarbakır’da bir baba kızına Melissa Vargas’tan esinlenerek ismini verdi!

Diyarbakır'da yaşayan Veysi Çevik çocuklarına verdiği isimlerle dikkat çekiyor. Daha önce oğluna Kuaresma Azad kızına ise Anne Maria Raperin ismini veren Çevik, 22 Nisan'da yeni doğan kızına milli voleybolcu Melissa Vargas'tan esinlenerek Teresa Vargas Nuda ismini verdi. Çocuklarına sevdiği sporcuların ve sanatçıların ismini veren Çevik, 2017'de dünyaya gelen oğluna Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'ya olan hayranlığından dolayı Kuaresma Azad ismini verdi. 2020'de dünyaya gelen kızına ise İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye hayranlığından dolayı Anne Marie Raperin ismini verdi.

İSMİNİ GHEZZAL YAPMAK İSTEDİ

Çevik, 2022 yılında kendi ismini Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, eşinin de ismini bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Anderson Talisca olarak değiştirmek için başvurdu. Çevik, "Melissa Vargas'ı sevmeyen bir insanı tanımam. Herkes onu sever, başarılıdır, onun verdiği hayat mücadelesi, sakatlıklardan sonraki başarısı. Onun gibi bir sporcu zor bulunur. O yüzden onu çok seviyorum. Adını, başarısından dolayı da yeni doğan kızıma verdim. Bir erkek çocuğum daha olursa adını Talisca ya da Muslera koyacağım" dedi.