KOBİ’lere dijital dönüşüm desteği

KOBİ'lere dijital dönüşüm yolculuğunda finansman desteği sunuluyor. KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamında imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabetçiliklerini ve verimliliklerini artırmaya yönelik dijital dönüşümlerini sağlamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliği yapıldı. Bu kapsamda 300 milyon euroluk bir finansman; Dijital Dönüşüm ve Olgunluk Değerlendirme Analizi gerçekleştirerek dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tespit eden ve yol haritasını oluşturan KOBİ'lerin hizmetine sunuldu. Dijital dönüşüm projelerini uygulayacak KOBİ'lere, 20 milyon lira üst limitli olmak üzere 36 ay vadeli uygun maliyetli finansmana erişim imkanı sağlanacak.

KOSGEB'DEN 10 MİLYAR TL

KOSGEB'in yürüttüğü programın detaylarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda önlerindeki finansman engelini kaldırdıklarını söyleyen Kacır, "Bugüne kadar KOSGEB eliyle KOBİ'lerimizin dijital dönüşümü için 10 milyar lira destek sağladık.

Uluslararası finans kuruluşlarıyla da iş birliğimizi artırarak yeni finansman mekanizmalarını KOBİ'lerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi. TÜBİTAK ile dijital dönüşüm alanında son 22 yılda, 9 bin 500 projeye yaklaşık 47 milyar lira destek sağladıklarını hatırlatan Bakan Kacır, şöyle konuştu: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; firmalarımızın ihtiyaç duyduğu dijital dönüşüm çözümlerinin geliştirilmesini ve imalatını Ar-Ge aşamasından seri üretime kadar destekliyoruz. Program kapsamında yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Çağrısıyla toplam yatırım büyüklüğü 448 milyon dolara ulaşan 42 projenin önünü açtık. Ülkemizin dört bir yanında model fabrikalar kuruyoruz. İşletmelerimize ve çalışanlarımıza eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak verimliliklerini artırıyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşümüne yönelik desteklerimizi güçlendirmek amacıyla, 8.2 milyar euro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katıldık. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere işletmelerimize yatırım öncesi test, yatırımcı bulma hizmeti sağlayacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerini Türkiye'de kuruyoruz. TÜBİTAK TÜSSİDE, İstanbul Kalkınma Ajansımız ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme Modelimiz DDX'i geliştirdik. Modelin tüm ülke genelinde uygulanmasını sağlayacak insan kaynağını yetiştirdik."

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