Atv’de dev randevu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başkent'te oynanan ve golsüz sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek. Kartal maça tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Zaynutdinov'un da kritik maçta görev yapması beklenmiyor. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de bugün oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

KÜÇÜK VE AYDIN YÖNETECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Beşiktaş- Ankaragücü maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır oldu. Karagümrük-Trabzonspor maçını ise Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Turgut Doman da 4. hakemlik görevini üstlenecek.