PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Atv’de dev randevu

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü’nü ağırlayacak. Maç ATV’den naklen yayınlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
Atv’de dev randevu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başkent'te oynanan ve golsüz sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek. Kartal maça tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Zaynutdinov'un da kritik maçta görev yapması beklenmiyor. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de bugün oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

KÜÇÜK VE AYDIN YÖNETECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Beşiktaş- Ankaragücü maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır oldu. Karagümrük-Trabzonspor maçını ise Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Turgut Doman da 4. hakemlik görevini üstlenecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA