Yüzde ’yüz’ yakışıklı!

Ünlü şarkıcılar, sanatçılar veya modeller... Dünyanın en güzel kadınları, sıklıkla gündemde olan konulardan biri olsa da, "yakışıklı erkeklere" dair ortaya çıkan tartışmalar da bir o kadar popüler... TC Candler'ın oylamalarla birlikte sunduğu listede ise; birbirinden yakışıklı isimler sıralamada kendine yer buldu. Yayınlanan "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi beklenmeyen isimlere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda listedeki Türk isimler de büyük dikkat çekti.

TÜRK DAMGASI!

Listenin 82. sırasında Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biri olan Onur Tuna yer alıyor. Bir diğer Türk oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise listenin 65. sırasında bulunuyor. Yakışıklılığıyla adından sıklıkla söz ettiren Şükrü Özyıldız ise 61. sırada bulunuyor. Yurt dışında hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman, Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği arasından 37. seçildi.