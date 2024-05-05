İsmail Kartal’dan uyarılar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor ile yarın oynayacakları maçtan önce futbolcularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine yaptığı açıklamada, "Konyaspor ligde kalma savaşı veriyor. Bizle oynayacakları maça agresif bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. 90 dakika sahada agresif olmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda artık puan kaybına tahammülümüz yok. Bunun bilincinde olarak oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal'ın Konyaspor ile oynanacak maçta Beşiktaş derbisindeki kadroyu koruyacağı ve Edin Dzeko'yu yine kenarda oturtacağı belirtildi.

KALAN 4 MAÇI DA KAZANACAĞIZ

İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde kalan 4 maçı da kazanacağız" dedi.