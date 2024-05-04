Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 23 maddelik teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Teklifimizde 6 güne kadar iş yerinin kapatılmasına dair düzenleme yer alıyor" dedi.

Abdullah Güler, teklifin detaylarını şöyle açıkladı: "Fahiş fiyatta ceza tutarını 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk için öngörülen ceza tutarını ise her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar artırıyoruz. Ayrıca bakanlığa bir takvim yılı içerisinde 3 defa stokçuluk yönünden tespiti yapılan ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine 6 güne kadar kapatma cezası uygulamasını getiriyoruz."