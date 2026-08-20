Alman ordusundan bir garip askeri kariyer ilanı! Döner ambalajlarına reklam bastırdılar
Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), gençleri ve yeni kariyer arayanları cezbetmek için Berlin'deki dönercilerde sıra dışı bir kampanyaya imza attı. Kamuflaj desenli ve QR kodlu döner ambalajları üzerinden orduya başvuru imkanı sunulurken, bakanlık potansiyel adayların günlük yaşam alanlarında yer almayı amaçladıklarını açıkladı.
Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), gençleri ve yeni kariyer arayışındaki kişileri hedefleyen yeni bir "döner" kampanyası başlattı.
Kampanya doğrultusunda Berlin'de bulunan bazı dönercilere Alman ordusunun kariyer ilanları ve başvuru bağlantısının yer aldığı ambalaj kağıtları dağıtıldı.
DÖNER AMBALAJLARINDA KARİYER KAMPANYASI
Kamuflaj renklerindeki döner kağıtlarının üzerinde "Bir kariyer, her şey dahil" sloganı bulunurken, ambalajdaki QR kodu ordunun kariyer internet sitesine yönlendiriyor.
"POTANSİYEL ADAYLARA FARKLI ORTAMLARDA ULAŞMAK"
Savunma Bakanlığı Alman medyasına yaptığı açıklamada potansiyel adaylara günlük yaşamlarını sürdürdükleri farklı ortamlarda ulaşmayı amaçladığını ifade etti.
Bakanlık, sosyal medya ve tren istasyonları gibi alanların yanı sıra döner dükkanlarının da bu kapsamda kullanılan tanıtım mecralarından biri olduğunu açıkladı.
Dönercilerin bu reklam uygulaması için herhangi bir ücret almadıkları, sadece döner ambalajlarını ücretsiz olarak temin ettikleri belirtildi.