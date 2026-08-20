PFDK'dan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu hakkındaki kararını açıkladı. PFDK, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda hakem kararlarını eleştiren Uslu’ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu hakkındaki kararını açıkladı. Uslu'ya Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon TL para cezası verildi.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SONRASI PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mahmut Uslu, hakem kararları ve TFF'nin uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin sevkinde Uslu'nun açıklamaları "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdit" başlıkları altında PFDK'ya gönderildi.
NE SÖYLEMİŞTİ?
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından, "Aklınıza ne gelirse yaparız. Ligle ilgili aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani artık Fenerbahçe'yle kimsenin oynamaması lazım. Bu yüzde yüz penaltı! Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Böyle bir şey olur mu? Biz, tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şey yaparız, gözü bu kadar kararttık yani." ifadelerini kullanmıştı.