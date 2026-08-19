Var Mısın Yok Musun Tuğberk'in 5 milyonluk sınavı! Fatih neden ağladı?
Var Mısın Yok Musun'da 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışan Tuğberk Yılmaz, sıradışı hayat hikayesiyle ekran başındakileri kilitledi. İlk kırmızı kutunun açılmasıyla stüdyoda gözyaşları sel olurken, genç yarışmacının Tayland'dan İstanbul'a uzanan tesadüflerle dolu dönüş hikayesi geceye damga vurdu.
Hızlı Özet Göster
- Tuğberk Yılmaz, 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında 5 milyon liralık ödülü hedefliyor.
- Tuğberk, Tayland'da eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek hayatını yeniden kurmaya karar verdi.
- Yarışma sırasında 5 milyon liralık kutunun açılması duygusal anlara neden oldu.
- Tuğberk'in hayatına yön veren isimlerden biri, Ayvalık'ta tanıştığı Mert Filibeli oldu.
- Tuğberk'in Türkiye'deki yeni hayatı için lojistik sektöründe çalışmaya başladığı belirtildi.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde sıra Tuğberk Yılmaz'a geldi.
Hayatını yeniden kurmak için 5 milyon liralık ödülü hedefleyen Tuğberk, kutular açılmaya başladıkça stüdyodaki tansiyonu da yükseltti.
İlk 5 milyon liralık kırmızı kutunun açıldığı an ise yarışmanın en duygusal dakikalarından biri yaşandı. Fatih gözyaşlarına hakim olamadı, arkadaşları onu sakinleştirmek için yanına koştu.5 milyon TL açıldı: Yarışmacı Fatih gözyaşlarına boğuldu!
TÜRKİYE'NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN TAYLAND'A UZANAN HAYAT
Programda yayınlanan tanıtım videosunda Tuğberk'in bugüne kadar uzanan sıra dışı hayatı da ekrana geldi.
9 Ağustos 1996'da İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelen Tuğberk, babasının memuriyeti nedeniyle çocukluğunu Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçirdi. Eğitim hayatını Samsun'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na girdi.
Spor, hayatının uzun süre merkezinde kaldı. Yüzme ve kuleden atlama üzerine uzmanlaşan Tuğberk, üniversitenin ardından rotasını yurt dışına çevirdi.
İlk hedefi Çin'di. Eğitimine burada devam etmek isteyen Tuğberk'in planları pandemi nedeniyle yarım kaldı ve Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.
Ancak yurt dışı macerası bununla bitmedi.
TAYLAND'DA EĞİTİM ALDI, KENDİ KAFESİNİ AÇTI
Tuğberk daha sonra Tayland'a gitti. Burada fizyoterapi ve masaj eğitimleri aldı. Bir yandan da spor psikoloğu olma hedefi doğrultusunda kendisini geliştirmeye çalıştı.
Tayland'daki hayatında yeni bir adım daha attı ve kendi kafesini açtı. Ancak diplomatik engeller nedeniyle işini sürdüremedi.
Sonunda Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tuğberk, bu kez hayatını burada yeniden kurmaya karar verdi.
YILLAR ÖNCE AYVALIK'TA TANIŞTIĞI İSİM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Tuğberk'in Türkiye'ye dönüş hikayesinin arkasında ise yıllar önce tesadüfen tanıştığı bir isim vardı.
Yaklaşık 6-7 yıl önce Ayvalık'ta kitesurf eğitmenliği yapan Tuğberk, rüzgarın olmadığı bir gün Mert Filibeli ile tanıştı. O dönemde Çin'e gitmeyi planlayan Tuğberk'e destek veren Filibeli, sonraki yıllarda Tayland planlarını anlattığında da onu cesaretlendirdi.
Aradan zaman geçti. Tuğberk Tayland'dan Türkiye'ye döndü ve İstanbul'da yeni bir hayat kurmaya karar verdi.
Ailesinin desteğiyle İstanbul'a gelen genç yarışmacı, lise arkadaşlarının yanında kalmaya başladı. Fakat henüz düzenli bir işi yoktu.
Her şeyi değiştiren ikinci büyük tesadüf ise bir markette yaşandı.Var Mısın Yok Musun'da Tuğberk hayatının dönüm noktasını anlattı!
MARKETTEKİ TESADÜF İŞ KAPISINI AÇTI
Tuğberk, bir marketin reyonlarında ne alacağını düşünürken yıllar önce Ayvalık'ta tanıştığı Mert Filibeli ile yeniden karşılaştı.
Filibeli, Tuğberk'in İstanbul'da olduğunu öğrenince ona şirketlerinde açık bir pozisyon bulunduğunu söyledi ve ofisine davet etti.
Tuğberk ilk etapta çekindi. Ofise gidip gitmeme konusunda kararsız kaldı. Fakat daha sonra bu daveti değerlendirmeye karar verdi.
O görüşmede duydukları ise hayatındaki yeni dönemin başlangıcı oldu.
"ARTIK GEZDİN, DUR VE KARAR VER"
Tuğberk'in anlattığına göre Mert Filibeli, ailesinin ve arkadaşlarının daha önce söyleyemediği sözleri açık şekilde dile getirdi.
Artık gezip yeni yerler görmenin ardından hayatıyla ilgili kalıcı bir karar vermesi gerektiğini anlattı.
Bu konuşma Tuğberk üzerinde büyük etki bıraktı.
Genç yarışmacı o günü anlatırken, yaşının ve hayatının geldiği noktanın farkına vardığını söyledi. Türkiye'de kalma kararında Mert Filibeli'nin çok önemli bir rolü olduğunu da açıkça dile getirdi.
Esra Erol da bu sözlerin ardından Filibeli için Tuğberk'in hayatını değiştiren isimlerden biri olduğunu söyledi.
Tuğberk ise bugün Türkiye'de olmasının en önemli nedenlerinden birinin patronu olduğunu belirterek onunla birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu anlattı.
5 MİLYONLUK KUTU AÇILDI, FATİH GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Tuğberk'in hayat hikayesi stüdyoda dikkatle dinlenirken oyun devam etti ve kutular birer birer açılmaya başladı.
Bir yanda büyük ödülün önemli kutularından birinin açılmasının yarattığı hayal kırıklığı, diğer yanda yarışmacılar arasındaki bağ stüdyodaki atmosferi bir anda değiştirdi.
5 milyonluk kutulardan biri gitmişti ama gecenin kaderini belirleyecek daha çok seçim vardı. Türkiye'de yeni bir hayat kurmak için masaya oturan Tuğberk'in önünde şimdi tek bir yol kalmıştı: doğru kutuları oyunda tutmak ve son ana kadar şansını korumak.
Derken telefon yeniden çaldı.
BANKADAN 470 BİN TL GELDİ, TUĞBERK TEREDDÜT ETMEDİ
Bankacı, Tuğberk'in 19 numaralı kutusunu satın almak için 470 bin TL teklif etti.
Stüdyoda müzik yükseldi. Gözler Tuğberk'e çevrildi.
Esra Erol, "Bankanın teklifine var mısın, yok musun?" diye sorduğunda Tuğberk'in cevabı hazırdı.
Kararını çoktan vermişti.
Butona bastı ve "Yokum" dedi.
Stüdyo bir anda alkışlarla ayağa kalktı.
Tuğberk 470 bin TL'yi elinin tersiyle itmişti. Artık geri dönüş yoktu. Ya kutular onun lehine açılacak ve teklif büyüyecekti ya da gecenin en kritik kararlarından biri ağır bir bedele dönüşecekti.
Bir süre sonra ise riskin karşılığı geldi.
470 BİNİ REDDETTİ, BANKA BU KEZ 1 MİLYON 110 BİN TL'YE ÇIKTI
Oyundaki dengeler değiştikçe bankanın Tuğberk'in kutusuna biçtiği değer de yükseldi.
Tuğberk'in önüne bu kez 1 milyon 110 bin TL geldi.
Ve bu kez tercihini garanti paradan yana kullandı.
19 numaralı kutusunu bankaya 1 milyon 110 bin TL'ye sattı.
Fakat gecenin asıl sürprizi henüz ortaya çıkmamıştı.
Çünkü herkesin aklında aynı şey vardı: Tuğberk az önce sattığı kendi kutusunda aslında kaç lira taşıyordu?
KUTU AÇILDI, STÜDYODA "OH BE" SESLERİ YÜKSELDİ
Gerçeğin ortaya çıkma anı geldiğinde Tuğberk'in 19 numaralı kutusu açıldı.
Esra Erol kutuyu görünce rahatlığını gizleyemedi. Stüdyodaki atmosfer saniyeler içinde değişti.
Tuğberk, içinde 5 bin TL bulunan kutuyu bankaya 1 milyon 110 bin TL'ye satmayı başarmıştı.
Başka bir ifadeyle gecenin en kritik kararlarından birinde riskini doğru yerde durdurmuştu.
Az önce 470 bin TL'yi reddeden Tuğberk, kararının karşılığında teklifini 640 bin TL daha yukarı taşımış ve yarışmadan milyonun üzerinde parayla ayrılmıştı.
3 MİLYONLUK KUTU İSE ÖMER'DE ÇIKTI
Tuğberk'in kutusundaki 5 bin TL ortaya çıktıktan sonra oyundaki büyük rakamın adresi de belli oldu.
3 milyon TL'lik kutu Ömer'deydi.
Stüdyoda "Tuğberk! Tuğberk!" tezahüratları yükselirken Esra Erol da ortaya çıkan tabloyu özetledi: Tuğberk, 5 bin TL'lik kutusunu bankaya 1 milyon 110 bin TL'ye satmıştı.
Böylece büyük ödülü kendi kutusunda taşımasa da doğru anda yaptığı anlaşmayla geceden çok daha yüksek bir kazançla çıkmayı başardı.
FEYZANUR'UN TAHMİNİ YİNE TUTMADI
Kutuların gerçek değerleri ortaya çıkınca stüdyodaki küçük bir hesaplaşmanın sonucu da belli oldu.
Esra Erol, Feyzanur'un hislerinin bu kez de tutmadığını söyleyerek ona takıldı.
Feyzanur da tahmininin yanlış çıktığını kabul etti. Bu gece ilk kez kendisine inanılmasını istediğini ancak yine başaramadığını söyleyerek sonucu gülümseyerek karşıladı.
Gecenin asıl kazananı ise artık belliydi.
TUĞBERK 1 MİLYON 110 BİN TL İLE VEDA ETTİ
Çin'e gitmeye çalışmış, pandemi nedeniyle geri dönmüş, Tayland'da yeni bir hayat kurmuş, kendi kafesini açmış, ardından her şeyi yeniden bırakıp Türkiye'ye dönmüştü.
İstanbul'da tesadüfen karşılaştığı bir isim sayesinde iş hayatına yeniden başlayan Tuğberk, bu kez Var Mısın Yok Musun'da aldığı kararla hayatına yeni bir dönüm noktası daha ekledi.
Yarışmaya 5 milyon TL hedefiyle gelmişti.
Kendi kutusunda yalnızca 5 bin TL vardı.
Ama o kutuyu 1 milyon 110 bin TL'ye satmayı başardı.
Esra Erol, Tuğberk'i uğurlarken efendiliği, kibarlığı ve nezaketi için teşekkür etti. Tuğberk de hem ekibe hem de yarışmacı arkadaşlarına teşekkür ederek, istemeden kırdığı biri olduysa özür diledi.
Stüdyodan alkışlarla ayrılırken arkasında yalnızca kazandığı para kalmadı.
İlk 5 milyonluk kırmızı kutunun açılmasıyla Fatih'in gözyaşlarına boğulduğu, 470 bin TL'lik teklife "Yokum" diyerek meydan okuduğu ve sonunda 5 bin TL'lik kutusunu 1 milyon 110 bin TL'ye çevirdiği bir geceyi geride bıraktı.
Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!
(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)