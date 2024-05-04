Tehdit darp saldırı

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile önceki gece Fatih Cankurtaran'daki bir restorana gitti. Yakın arkadaşının doğum günü kutlaması için mekana akşam saatlerinde giden Sarıkaya, içerde eğlendiği sırada basın mensupları kapıda onu bekliyordu. Gazetecilerin Sarıkaya'yı kapıda beklediği esnada mekandan çıkan bir kişi gazetecilere, "Burada beklemeyin. Buradan gidin! Yoksa başınıza iş alırsınız" cümlelerini kullandı. Ardından gazeteciler ile sözlü diyaloğa giren alkollü şahıs, önce gazetecilere tekme - tokat saldırdı.

ARABAYI TEKMELEDİ!

Ardından da çevredeki evlere seslenip destek istedi. Bir türlü sakinleşmeyen şahıs evlerin birinden çıkan bir adamla birlikte gazetecilere hakarette bulunup, fiziksel saldırıya devam etti. Hakaretlere devam eden şahıs, "Başınıza daha büyük iş alırsınız! Bir daha buraya gelmeyin!" diyerek tehditler savurdu. Şahıs, canlarını zor kurtaran gazetecilerin araçlarını da tekmeledi.

SERENAY SALDIRIYI KINADI

Açıklama yapan Sarıkaya'nın menajeri: Yaşanan olayla ilgili Serenay Sarıkaya'nın konuya dair haberinin ve ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz.