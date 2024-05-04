Szymanski’ye yakın takip

Son haftalarda artan performansıyla göz kamaştıran Sebastian Szymanski ile ilgili sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Polonya basını, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki seçim sürecini beklediğini ve şartların oluşması halinde üst düzey liglerden birine transferinin sürpriz olmayacağını öne sürdü.

Manchester United, Arsenal, Tottenham, Napoli ve Atletico Madrid gibi Avrupa kulüplerinin yakın radarındaki Szymanski için Fenerbahçe cazip bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. 2027'ye kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncuya 20 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe ise Szymanski'den daha yüksek bir bonservis hedefliyor.