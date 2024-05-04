Bu ’kes’ intihar

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklamaktan tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada da hakim karşısına çıktı. Azmettiricilikle suçlanan çift, suçlamaları reddetti. Dava sonucu tutukluluk halinin devamına kadar verildi.

Mahkeme salonunda sinir krizi geçiren Polat, koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağırdı. Hastaneye kaldırılan Dilan Polat'ın muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu ortaya çıktı. Muayeneden sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenildi. Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.