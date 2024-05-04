Batshuayi EURO 2024’ü bekliyor

Fenerbahçe yakın zamanda adı İtalyan devi Roma ile transferde anılan Michy Batshuayi ile ilgili düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler, Belçikalı golcüye sezon sonunda bitecek sözleşmesindeki opsiyonu kullanma önerisinde bulundu. Batshuayi'nin ise kulüpten gelen öneriye şimdilik olumlu yanıt vermediği ve EURO 2024 sonrasında karar vereceğini bildirdiği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken, 23 gol, 3 de asist katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcunun Belçika Milli Takımı ile de 57 maçta 27 golü bulunuyor.

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