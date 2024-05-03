Teröre karşı komşu üssü

PKK terörünün engellenmesine yönelik Türkiye'nin operasyon bölgelerinde Irak sınır muhafızları konuşlandı. İki ülkenin ortak mücadele konusunda aldığı karar gereği, sınıra 'üs'ler kurulmaya başlandı.

İlk üssün Zaho'da açıldığı vurgulandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör kaynağında yok edilecek, sürekli operasyon yapacağız" dedi. Şöyle devam etti: Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan "Destek oluyorum" de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme.

