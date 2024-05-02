Sırtlanlar mı parçaladı

Balıkesir Gönen'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83) kemiklerine, daha önce 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı anlaşıldı. Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda cinayet ihtimali de masada tutulurken, bundan sonraki süreçte ölüm olayının gerçekleşme şekliyle ilgili istihbari çalışmaların sürdürüleceği aktarıldı. Ölüm nedeni, adli tıp raporuyla kesinleşecek olan Korhan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek.

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