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Romelu Lukaku heyecanı

Romelu Lukaku’nun menajerinin Fenerbahçe ve Beşiktaş ile masaya oturacağı ve transfer görüşmesi yapacağı iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:02
Romelu Lukaku heyecanı

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Dünyanın en önemli santrforlarından biri olan Romelu Lukaku'nun menajerinin yakında İstanbul'a geleceği iddia edildi. Bu iddia futbol kamuoyunda büyük heyecan yarattı. 30 yaşındaki santraforun Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapacağı öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler'de Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Edin Dzeko'nun ise 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe gelecek sezon yıldız bir golcü transfer ederek kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girecek olan Beşiktaş'ın da Lukaku ile ilgilendiği belirtiliyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'dan istediği performansı alamayan Kartal, kadrosuna marka bir golcü katmakta kararlı. Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku, 42 maçta 19 gol atarken 4 de asist yaptı. Chelsea ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü, Roma ve Chelsea dışında İnter, Everton, Manchester United, Anderlecht ve West Bromwich gibi takımların formasını giydi.

MİLLİ TAKIM'DA DA DÖKTÜRÜYOR
Belçika Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Romelu Lukaku, 114 maçta 83 kez rakip fileleri havalandırdı. Uzun boyu ve fiziği sayesinde rakip stoperlere zor anlar yaşatan Lukaku, bitiriciliğiyle dünyanın en önemli forvetleri arasında gösteriliyor.

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