Batshuayi görüşme odasına

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin kaderi önümüzdeki hafta belli olabilir. Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncunun menajerini önümüzdeki hafta İstanbul'a davet etti. Belçikalı forvet geçtiğimiz ocay ayında Anderlecht'ten gelen teklifi geri çevirmişti. İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sports'ta yer alan habere göre; Batshuayi, Roma'nın forvet adayları arasında bulunuyor. 30 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon yer alıyor. Yönetim, yıldız futbolcunun performansından memnun olsa da senelik 3 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle yeni bir anlaşma yapmanın yolları aranabilir.

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