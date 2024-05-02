Adım adım Final-Four’a

THY EuroLeague'deki tek temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çeyrek final 3. maçında Monaco'yu ağırladı. Deplasmanda oynanan ilk iki maçın ilkini kazanıp, ikincisini yitiren Sarı-Lacivertliler, bu kez seyircisi önünde galibiyete uzandı. İlk çeyreği Fransız ekibi iki sayı farkla önde tamamlarken, ikinci çeyrekte Guduric ve Wilbekin oyuna ağırlığını koydu: 47-40. Üçüncü bölümde Hayes-Davis, Calathes ve Sestina ile skor üreten Fenerbahçe Beko, son periyotta da maçı koparttı: 89-78. 4. maç yarın yine aynı yerde, saat 20.45'te oynanacak ve F.Bahçe kazanırsa Final-Four'a çıkacak.

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