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1.5 yılda 2. kez zamlı sözleşme

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında İsmail Yüksek’in 250 bin lira olan maaşını 10 milyon lira seviyesine çeken yönetim yine düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler şimdi de 25 milyon yıllık ücret üzerinden yeni bir sözleşmeyi masaya getirdi. Gözler artık milli futbolcunun kararına çevrildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:02
1.5 yılda 2. kez zamlı sözleşme

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Bu sezon yaptığı büyük çıkışla Avrupa'da adından söz ettiren İsmail Yüksek için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler çok sayıda önemli kulübün transfer listesine giren milli futbolcuyu takımda tutmak için harekete geçti.

2020 YILINDA TRANSFER EDİLDİ
Alınan bilgilere göre yönetim, İsmail Yüksek'in maaşına yüksek oranda bir zam yaparak yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. 2020 yılında Gölcükspor'dan transfer edilen yıldız futbolcu 250 bin lira maaş alıyordu. Fenerbahçe yönetimi geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde gösterdiği başarılı performansın ardından İsmail'in maaşını 10 milyon liraya çıkarmış ve sözleşmeyi 2027 yılına kadar uzatmıştı.

BONUS MADDELERİ DE OLACAK
Ancak artan döviz kuru sonrasında yerli futbolcularla yabancı futbolcular arasındaki maaş dengesinin bozulması sonrasında yeniden harekete geçildi. Yönetimin İsmail Yüksek'in maaşını 25 milyon lira seviyesine çıkarmayı planladığı, ayrıca sözleşmeye bazı bonus maddelerinin de ekleneceği öğrenildi.

47 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ
Son dönemde adı özellikle Bundesliga şampiyonu Leverkusen'le anılan milli futbolcunun Euro 2024 sonrasında çok daha ciddi teklifler alabileceği belirtiliyor. İsmail bu sezon tüm kulvarlarda 47 resmi maçta forma giydi.

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