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YADES'e başvurular başladı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
YADES’e başvurular başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES) başvuruların başladığını söyledi. Bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını aktaran Göktaş, bunun bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belediyelerin hazırlayacakları ve valiliklerce teklif edilecek projeler için kullandırılacağını kaydetti. Göktaş, proje sürelerinin 1 yıl olacağını, onaylanan projelerin belediyeler tarafından uygulanacağını, denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini ifade etti.

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