Şehit Emre Albayrak Samsun'da dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna dualar ve tekbirlerle uğurlandı. Törene Albayrak'ın silah arkadaşları da katıldı.

Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan özel harekat polisi Emre Albayrak memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit özel harekat polisi Emre Albayrak'a veda



Şehit Emre Albayrak için önceki gün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Albayrak'ın cenazesi törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.




'GELECEĞİMİZİ ZEHİRLEMEK İSTEYEN O KARANLIK YAPILARLA CANI PAHASINA EN ÖNDE DURANLARDANDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu sabah yüreğimize kor bir ateş düştü. Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Kahraman Özel Harekat Polisimiz, evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy'de düzenlediğimiz uyuşturucu operasyonu sırasında, açılan ateş sonucu şehit oldu. Rabbim şehidimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. O'nu inşallah, rahmeti ve merhametiyle kuşatsın. Şehidimizin acılı ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum. Şehidimiz Emre Albayrak 6 yıllık polisti. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Yiğitti, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet Teşkilatımızın her bir neferi gibi, o da vatanımız için, bayrağımız için, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti. Uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede, geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı. Evet, canından geçti ama yemininden geçmedi" dedi.

'BİZLER, BU BÜYÜK AİLENİN FERTLERİ OLARAK EMRE'MİZİN ACISIYLA DİMDİK AYAKTAYIZ'

Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin değerli ailesi; yüreklerinizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün azaltması mümkün değil, hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Nice zorluklarla büyüttüğünüz, Gözünüzden sakındığınız yavrunuzu kaybetmenin büyük acısını yaşıyorsunuz. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonraki en yüce mertebedir. Rabbimiz, Yüce Kitabımızda, "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Bilakis onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz" buyuruyor. Artık kahraman evladımız, Emre'miz; Sadece sizin değil, 86 milyonun evladıdır. Bizler, bu büyük ailenin fertleri olarak Emre'mizin acısıyla dimdik ayaktayız. Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar büyüktür. Çünkü biliyoruz ki: Şehitlerimiz bize bir emanet bırakıyor. Hem onların hatırasını yaşatmak, Hem de onların mücadelesini sürdürmek, bizim boynumuzun borcudur. O zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla, eline silah alıp, vatandaşımıza, polisimize ateş etmeye cüret eden o alçaklarla mücadelemizi, Allah'ın izniyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Omuzlarımızda şehitlerimizin, gazilerimizin, bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var. Bunların bilincindeyiz. Bizler, milletimizin, devletimizin, yasaların tarafındayız. Onlar ise kötülüklerin, kötülerin tarafındalar. Kesin olan bir şey varsa, o da Allah'ın izniyle, iyilerin, doğruların, doğruluktan ayrılmayanların her zaman kazandığıdır. Kahraman şehidimiz Emre Albayrak. Senin cesaretin, onurun, mücadelen, vatan sevdan bizim yolumuzu aydınlatmaya, bize cesaret vermeye devam edecek. Daha azimle çalışmamızda bizlere her daim güç katacak. Bu duygularla, Başta kahramanımız, şehidimiz Emre Albayrak olmak üzere, Vatanımız uğruna şehadete eren tüm şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin şefaati, hayır duası inşallah, geride bıraktığı kahraman arkadaşlarıyla, bizlerle beraber olacaktır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan'dan şehit Emre Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı

