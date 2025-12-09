Van ve Antalya'daki peş peşe depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber yayınında açıkladı: "O kent için uyarıyoruz"

7 ve 8 Aralık tarihlerinde Van, Antalya ve Akdeniz'de yaşanan depremler Türkiye'nin dikkatini yeniden fay hatlarına çevirdi. Van-Tuşba'daki 4,6, Antalya-Serik açıklarındaki 4,9, Konyaaltı'ndaki 4,3 ve Akdeniz'deki 3,6'lık depremler endişe yarattı.

Artan hareketlilik sonrası "Tali faylar büyük deprem üretir mi?" ve "Yıkıcı depremlerin kaynağı Girit–Rodos hattı mı?" soruları yeniden gündeme taşındı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgelerdeki sarsıntıların anlamı, potansiyel riskler ve fay yapılarındaki kritik noktaları tek tek açıkladı.

"ANTALYA KÖRFEZİ TARİHSEL OLARAK BÜYÜK DEPREM ÜRETMEDİ AMA..."

Prof. Ersoy, Antalya Körfezi'nin özellikle doğu bölümünün (Alanya çevresi) tarihsel dönemde yıkıcı deprem üretmediğini hatırlattı; ancak son depremlerin yakından izlenmesi gereken sinyaller taşıdığını vurguladı.

Serik açıklarındaki 4,9'luk depremin derinliği konusunda yerli ve yabancı kurumların birbirinden farklı sonuçlar açıkladığını belirten Ersoy, bu farkın nedeninin "dalma-batma zonu" olabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de maksimum deprem derinliği 30 km'dir. Ancak bazı kaynaklar bu depremin 80–100 km derinlikte olduğunu bildiriyor. Eğer bu doğruysa, Afrika levhasının Rodos ve Girit'te olduğu gibi Antalya Körfezi'nin altına da daldığını gösterir

"AKSU BİNDİRME FAYI YAŞLI AMA ZAMAN ZAMAN REAKTİF"

Depremin kara üzerindeki izdüşümünün Aksu bindirme fayı ile örtüştüğünü belirten Ersoy, bu fayın 5–12 milyon yıllık, yani oldukça yaşlı bir yapı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu fay, tarihsel dönemde 6 ve 7 büyüklüğünde yıkıcı deprem üretmiş değil. Ancak zaman zaman yeniden aktif hâle gelip 5'in üzerinde sarsıntılar oluşturabiliyor."

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber yayınında konuştu (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

AKDENİZ'DE TSUNAMİ RİSKİ: "DÜNYADA İKİNCİ SIRADA"

Ersoy, Akdeniz için çarpıcı bir tsunami uyarısı da yaptı. Deniz tabanında dikey hareket oluşturacak her depremin tsunami yaratabileceğini söyledi ve en kritik noktayı vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

Tsunami için depremin en az 6,5 büyüklüğünde olması gerekir. Akdeniz, Pasifik'ten sonra dünya üzerinde tsunami açısından ikinci en tehlikeli bölgedir.

Tarihsel kayıtlarda 1506 yılında yaşanan ve 15 bin kişinin ölümüne yol açan deprem-tsunami felaketine dikkat çeken Ersoy, Fethiye ve Muğla civarının hem tarihsel hem de güncel olarak riskli bölgeler arasında bulunduğunu belirtti.

VAN'DAKİ 4,6'LIK DEPREM: "SIKIŞMA BÖLGESİNDE UYARICI NİTELİĞİNDE"

Prof. Ersoy, Van-Tuşba'daki 4,6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı olmadığını, ancak bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Deprem net bir fay hattına oturmuyor ama bulunduğu bölge sıkışmanın maksimum olduğu dağlık alan. 1976 Çaldıran ve 2011 Van depremlerinin yakınında. Ayrıca Yedisu segmenti ve Hakkari hattı Türkiye'nin en riskli bölgeleri arasında

Deprem tahminleri konusunda "kâhin olmadıklarını" belirten Ersoy, bilimsel verilerin belirli bölgelerde deprem potansiyeline işaret ettiğini söyledi:

"Hatay ve Maraş için geçmişte uyardık, bugün İstanbul için uyarıyoruz. Birçok bilim insanı aynı yeri işaret ediyorsa bu dikkate alınmalıdır. Tarih veremeyiz ama tehlikenin nerede olduğunu biliyoruz."

Deprem hareketliliği ne mesaj veriyor? Hangi fay hatları yıkıcı?