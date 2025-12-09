PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MYK'da gündem Terörsüz Türkiye ve asgari ücret

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına liderlik edecek. Toplantının bugün saat 15.30'da başlaması beklenirken başta Terörsüz Türkiye olmak üzere gündemi doğrudan etkileyen sosyal ve ekonomi başlıklarının masaya geleceği bildirildi. Bu kapsamda milyonların yakından takip ettiği ve bu hafta görüşmelerine başlanacak asgari ücret konusu da MYK'da önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Yılın son MYK'sı olması nedeniyle toplantının gündemi hayli yoğun olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

HANGİ BAŞLIKLAR MASADA?

Toplantının en kritik başlığı, hükümetin uzun vadeli güvenlik stratejisinin temelini oluşturan "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. MYK'da yurtiçi gündemi doğrudan etkileyen sosyal ve ekonomik başlıklar da masada olacak.

AK Parti MYK (AA)AK Parti MYK (AA)

EKONOMİ GÜNDEMİ

Enflasyonla mücadele, ücret politikaları, dar ve orta gelirliye yönelik destekler ile 2025 bütçesinin sahaya yansımaları değerlendirilecek.

AK Parti MYK (AA)AK Parti MYK (AA)

ASGARİ ÜCRETE ZAM

Bu kapsamda milyonların yakından takip ettiği ve bu hafta görüşmelerine başlanacak asgari ücret konusu da MYK'da önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Ayrıca deprem bölgesindeki konut teslim takvimi, altyapı yatırımları ve şehirlerin yeniden imarı da toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, doğum izni ve aileyi güçlendirme paketi de MYK'nın gündem maddeleri arasında yer alacak.

