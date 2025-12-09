Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MYK'da gündem Terörsüz Türkiye ve asgari ücret

AK Parti MYK (AA)



ASGARİ ÜCRETE ZAM



Bu kapsamda milyonların yakından takip ettiği ve bu hafta görüşmelerine başlanacak asgari ücret konusu da MYK'da önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Ayrıca deprem bölgesindeki konut teslim takvimi, altyapı yatırımları ve şehirlerin yeniden imarı da toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, doğum izni ve aileyi güçlendirme paketi de MYK'nın gündem maddeleri arasında yer alacak.