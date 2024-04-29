PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Göğsümüz yine 'Gabar'dı

Gabar’da 42. kuyuda “Koca Yusuf TP1500” sondaj çalışmalarına başladı. Buradan da petrol fışkıracağı hatırlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Göğsümüz yine ’Gabar’dı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şırnak Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 42'nci kuyuda da sondaj çalışmalarına hız verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni sondaj çalışmalarının başladığını bildirdi. "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500", Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" dedi. Şırnak'ın Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri olduğunu belirten Bayraktar, günlük üretimin 40 bin varili aştığını söyledi. Hedefin 100 bin varil olduğunu belirtti. Bunun Türk ekonomisine 3 milyar dolar katkı sağlayacağını kaydetti.

Bayraktar, "Gabar'da biz 100 bin varile ulaştığımızda ekonomiye 3 milyar dolarlık katkı olacaktır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA