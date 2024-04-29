Göğsümüz yine ’Gabar’dı

Şırnak Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 42'nci kuyuda da sondaj çalışmalarına hız verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni sondaj çalışmalarının başladığını bildirdi. "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500", Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" dedi. Şırnak'ın Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri olduğunu belirten Bayraktar, günlük üretimin 40 bin varili aştığını söyledi. Hedefin 100 bin varil olduğunu belirtti. Bunun Türk ekonomisine 3 milyar dolar katkı sağlayacağını kaydetti.

Bayraktar, "Gabar'da biz 100 bin varile ulaştığımızda ekonomiye 3 milyar dolarlık katkı olacaktır" dedi.