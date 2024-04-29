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Bu paralara olmaz

Semih için Stuttgart’ın 12 milyon Euro+bonus ve 3 milyon Euro kiralama, 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu tekliflerini reddeden Beşiktaş, 30 milyon Euro’luk bir teklif bekliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Bu paralara olmaz

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Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy için teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Alman ekibi Stuttgart'ın genç oyuncu için devreye girdiği ve Siyah-Beyazlılara 2 farklı teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ ÖNERİYE DE RET
İlk olarak 12 milyon Euro bonservis +bonus öneren Bundesliga ekibi, 2. teklifini de 3 milyon Euro kiralama, 15 milyon Euro da satın alma opsiyonu şeklinde kulübe iletti. İki teklifi de anında reddeden yönetimin Semih için 30 milyon Euro ve üzeri bir teklif beklediği belirtildi. Bu sezon 30 maça çıkıp 11 gol, 2 asiste imza atan Semih'in Beşiktaş ile olan kontratı 2028'de sona erecek.

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