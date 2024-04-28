Türkiye’nin lüksleri

Otomobil satışlarında yeni yılla birlikte aylık rekorlar gelirken bu yıl ilk 3 ayda satılan lüks araç sayıları da belli oldu. Lüks segmentte yer alan otomobillere olan ilgi hiç azalmadı. Türkiye'de satılan bu yılın en pahalı 10 otomobili de listelendi. Listenin ilk üç sırasındaki otomobiller tasarımlarıyla da göz kamaştırıyor. İlk üç sırayı Bugatti, Ferrari ve Rolls-Royce markaları elde etti. Listedeki diğer otomobiller ve fiyatları şöyle:

Ferrari 812 GTS - 78 milyon 400 TL

Rolls-Royce Cullinan - 78 milyon TL

Ferrari SF90 Stradale - 75 milyon TL

Lamborghini Aventador - 72 milyon TL

Mercedes-Benz Maybach S580 - 70 milyon TL

Rolls-Royce Ghost - 59,4 milyon TL

Lamborghini Huracan - 55 milyon TL

Türkiye'deki en pahalı otomobil, Bugatti Chiron oldu. 132 milyon TL'ye ilana konan otomobil, 2022 yılında üretildi. 1478 beygir güç ve 600 NM tork üreten otomobil, 0-100 km hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyor.

Ferrari geçtiğimiz yıl ilk SUV otomobili olan Purosangue modelini resmi olarak tanıtmıştı. Otomobilin kaputunun altında V12 motor ve 8 ileri çift kavramalı bir şanzıman yer alıyor. Ferrari'nin en güçlü motorlarından birisi olan bu motor, 725 beygir güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.

Ülkemizde 88 milyon TL'ye ilana konan model ise özel bir üretim. 0-100 km hızlanmasını 5.3 saniyede tamamlayan otomobil, maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor.