Özbek adaylığını açıkladı

G.Saray Dursun Özbek, yaklaşık 1 ay içinde yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Özbek, "25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden adayım. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım" ifadelerini kullandı. Başkan Dursun Özbek, "Amacımız kulübümüzü sürdürülebilir bir finansal yapıyla geleceğe hazırlamaktır" dedi.

TİMUR'A SAHİP ÇIKTI

Özbek, "Erden Timur sırf başarılı diye hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. G.Saray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.