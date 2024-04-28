Aybüke neredesin!

K.Maraş'taki çifte deprem faciasına Ebrar Sitesi B Blok'ta eşi Barış Körük ile yakalanan Fikriye Aybüke Körük enkaz altında kaldı. İkinci gün kurtarıldı. Eşinin cenazesine ise 6. günde ulaşıldı. Genç kadın, yaralı olarak askeri uçakla İzmir'e yollandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 10 Şubat'ta hastaneye giriş yaptığı belirlenen Körük'e ayakta tedavi yapıldı. Daha sonra hastaneden ayrılan kadından, bir daha haber alınamadı. Körük'ün annesi Fadime Gökçe, 14 aydır kızına ulaşmaya çalıştı.

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