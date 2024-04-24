Tur bizim olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık.

Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum" dedi.