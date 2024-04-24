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Gücünü işlemciden, zekasını yazılımdan alan bilgisayarlar

Dizüstü bilgisayarların işlemci kapasitesi yapay zeka uygulamalarının üstesinden gelmek için de hazır hale geliyor. Artık işlemci kapasitelerinin artışı için yeni bir hedef ortaya çıktı. Böylece bilgisayarların işlemci ve yazılım performansı belirleyici hale geliyor.

Timur Sırt Timur Sırt takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Gücünü işlemciden, zekasını yazılımdan alan bilgisayarlar

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Dizüstü bilgisayar tercihinde yapay zeka yetenekleri ve işlemci kapasitesi öne çıkıyor. Apple, Microsoft, Google, Intel, AMD, NVIDIA gibi markalar yazılım ve işlemci tarafında derin bir rekabete giriyor. Yeni bir sıçrama noktasına hazırız. Hedef yapay zeka uygulamalarını sorunsuz çalıştırarak; oyun, uygulama, video tarafında daha yetenekli bilgisayarlar ortaya çıkarmak. Benzersiz ürün çeşitliliğiyle her ihtiyaca uygun özelliklerle optimize edilen Acer Aspire serisinin öne çıkan modellerinden Aspire 3 (A315-24P), üretkenlikten vazgeçemeyen kullanıcılar için fiyat performans ürünü olarak dikkat çekiyor. Sahip olduğu AMD Ryzen 7000 serisi işlemci ailesinden AMD Ryzen 5 (Aspire 3 A315-24P-R8KA) ve AMD Ryzen 3 (Aspire 3 A315-24P-R23K) işlemci seçenekleriyle gücüne güç katan Aspire 3, çeşitli görevleri eşzamanlı yürütebilme potansiyeliyle daimi işlevselliğe imkan tanıyor. Kullanım kolaylığıyla öne çıkan Acer Aspire 3, kullanıcıların performansını sekteye uğratmadan üretkenliklerini artırmalarını sağlıyor.

MAKSİMUM ÜRETKENLİK
Gücünü AMD Ryzen 5 7520U ve AMD Ryzen 3 7320U işlemcilerden alan iki Aspire 3 modeli de verimli bir iş, çalışma ve oyun deneyimi için ideal cihazlar olma özelliğini taşıyor. 8 GB DDR5 bellek ve 256 GB PCIe SSD sayesinde güçlü işlem gücünün hissedildiği Aspire 3, medya içeriklerinin ve çalışma dosyalarının yedeklenmesi için de yeterli bir alan sağlıyor. USB Type-C ile hızlı bir şekilde şarj edilebilen cihaz, fan yüzey alanındaki yüzde 78'lik artışı ve yüzde 17 ek termal kapasitesiyle yüksek işlem gücüne karşı gelişmiş sıcaklık kontrolünü mümkün kılarak, düşük ısınma ortamını sağlıyor.

YENİ TASARIMIYLA KARŞIMIZDA
18.9 mm tasarıma ve 1.78 kg ağırlığa sahip Aspire 3, 1080p FHD ekranı ile net ve gerçekçi görüntüleri elde etmeyi kolaylaştırıyor. Büyük ekranlara kolayca adapte edilebilir HDMI 2.1 bağlantı noktası aracılığıyla hayatınızın olmazsa olmazı aile film gecelerinin de en büyük destekçisi oluyor. Aspire 3 aynı zamanda Acer BlueLightShield teknolojisiyle donatılan ekranının sağladığı renk tonu ve parlaklık optimizasyonu özelliği ile mavi ışık maruziyetini minimize ediyor.

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