’El’de var aşk!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Hem Sarıkaya tarafı hem de Demir tarafı çıkan haberler karşısında derin bir sessizliğe bürünmüştü. Sarıkaya sorulan soruları geçiştiriyor, Demir ise utangaç tavırlarıyla kaçıyordu. Ünlü ikili sık sık sosyal medyadan birbirlerine aşk dolu yorumlar yapsa da çıkıp hiçbir şey söylemiyorlardı. Ve nihayet önceki gün Sarıkaya ve Demir'in aşkları belgelendi.

KAHKAHA ATTILAR!

Sarıkaya ve Demir, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandan el ele ortaya çıkarak bir süredir sakladıkları aşklarını resmen gözler önüne serdi. Kahkahalar eşliğinde kameralara görüntü veren çift, adeta düşman çatlattı. Soruları yanıtsız bırak ünlü çift, araçlarına binerek Ortaköy'deki Serenay Sarıkaya'nın yeni evinin yolunu tuttu. Çıkışta sevgilileri gören çevredeki vatandaşlar çifte büyük ilgi gösterdi.