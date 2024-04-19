Yusuf tarihe geçti Villa turladı

UEFA Konferans Ligi'nde gecenin en heyecanlı eşleşmesinde Aston Villa, Lille'i turnuvanın dışına itti. İlk maçı İngiltere'de 2-1 kaybeden Lille evinde Yusuf Yazıcı ve Andre ile 2-0'ı buldu.

Yusuf 12 golle, Fransız kulübünün Avrupa'daki en skorer ismi oldu. 87. dakikada Cash skoru 2-1 yapınca maç uzadı. Uzatmalarda iki takım da gol bulamadı ve penaltılara gidildi. Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez iki penaltı kurtarınca İngiliz ekibi adını yarı finale yazdırdı. Aston Villa maç sonunda büyük sevinç yaşadı.