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Üçüncü Togg için takvim hazır

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Üçüncü Togg için takvim hazır

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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, bir sene önce çalışmalarını yaptıkları T10F'yi Ocak ayında sergilediklerini belirterek, "Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz" dedi.

DÖRT ÇEKER GELİYOR
T10X'in dört çeker versiyonunun Haziran-Temmuz'da 'limited edition' versiyonuyla sunulabileceğini dile getiren Karakaş, şöyle konuştu: "Bu yılın sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu yıl sonunda başlayıp, yeni model yılında da (2025) teslimatlara başlamak istiyoruz." "İlk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka şirket yok" diyen Karakaş, bu başarının devamının ikinci modelleri fastback ve üçüncü modelle geleceğini anlattı.

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