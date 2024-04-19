Netflix’in çirkin yüzü

Birçok skandalın yaşandığı, başta LGBT olmak üzere uyuşturucu madde ve şiddet sahnelerinin talep edildiği Netflix Türkiye'de neler oluyor. Netflix'in başındaki isim Pelin Diştaş ve ekibinin hep aynı yapımcılarla çalıştığı sosyal medyada gündem oldu. Yönetmen Ali Aydın bu duruma ilk tepki gösteren isim oldu.

Aydın, "Pelin Diştaş'ın yönetimindeki Netflix Türkiye ilginç. Sektördeki küçük yapımcılar, yönetmenler, yazarlar ve oyuncular asla Netflix'in kapsısından giremiyor" ifadelerini kullandı. Bir dönem televizyon dünyasında geniş izlenme kitlesine ulaşan İstanbullu Gelin dizisinin tasarımının tamamıyla kendisine ait olduğunu iddia eden Aydın, birinci bölümünü yazdığını ve çok sevildikten sonra Lale Eren ve Zeynep Günay'ın devreye girip diziyi çekecek olan Türkan Derya'nın bu porjeyi çekmemesini sağladıklarını belirtti.