’Eş’siz karar

Fransa'da Rus hükümetine yakın kişilere karşı yürütülen yargı mücadelesi tam gaz devam etti. Paris savcılığı, Putin'in eski eşi Lyudmila Putina'nın villasına el konulduğunu bildirdi.

Putina'nın mülkü, 2013'te 5,4 milyon Euro'ya satın aldığı, yenileme için 3,5 milyon Euro ödediği öğrenildi. Putina, bu mülkü nasıl aldığını izah edemedi. Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un eski eşi Ekaterina Solotsinskaya'nın da Paris'teki bir dairesine "kara para" suçlamasıyla el konulduğu kaydedildi.



Fransa'da Putin ve Peskov'un eski eşlerinin evlerine el konuldu...